سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة وسط تواجد أمني لتقليل الكثافات

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وذلك وسط التواجد الأمني من رجال المرور للتسهيل على مستقلي المركبات في الحركة وتقليل الكثافات.

سيولة مرورية للمتجهة لمنطقة وسط البلد

وشهدت المحاور الخاصة في محافظة الجيزة، حالة من السيولة المرورية، وخاصة على كوبري أكتوبر للقادم من المحافظة متجهًا إلى منطقة وسط البلد، فضلًا عن السيولة المرورية في الاتجاه العكسي أيضًا.

ميدان التحرير ومدينة نصر يشهدان انسيابية في الحركة المرورية

كما شهد ميدان التحرير المتجهة إلى مدينة نصر وصولًا إلى منطقة المنصة حالة من السيولة المرورية، وأيضًا في شارع عباس العقاد وميدان رابعة وصولًا للدائري.

وشهد كوبري 15 مايو للمتجه من منطقة وسط البلد إلى شارع جامعة الدول العربية، وميدان سفنكس حالة من الانسيابية المرورية، وانتظام في حركة المركبات.