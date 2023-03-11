محافظة الجيزة تعلن توافر وظائف في محطات القطار الكهربائي.. اعرف الشروط

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إعلانًا من جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن توافر فرص عمل بشركة للأمن والحراسة.

نوعية الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وحددت محافظة الجيزة نوعية الوظائف، وهي أمن إداري بالتجمع الخامس والعاصمة الإدارية ومحطات القطار الكهربائي.

الشروط المطلوبة للوظائف

وجاءت شروط الحصول على الوظائف كالتالي:

- المؤهل: إعدادي ومتوسط

- السن: من 20 إلى 45 سنة.

- مدة العمل: 12 ساعة

- موقف واضح من التجنيد.

- تأمين طبي واجتماعي وتأمين على الحياة بعد ثلاثة أشهر

- مواصلات: توفر الشركة مواصلات للعاصمة الإدارية من حدائق القبة,

الحضور شخصيا لتقديم الطلبات

ويمكن التقديم على الوظائف شخصيا في مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، لافتا إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».