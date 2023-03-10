تحويلات مرورية لاستكمال أعمال مشروع المونوريل بشارع يوسف عباس في مدينة نصر

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال بمشروع المونوريل ورفع الكمرات المعدنية الخاصة بجسم المحطة الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لشارع يوسف عباس بالوصلة من محور العروبة حتى طريق النصر للقادم من محور العروبة مع غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس..

مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:القادم من محور العروبة يستكمل محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر. القادم من شارع خلف الإستاد يسلك يساراً شارع الإستاد البحرى فيميناً محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر.

غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس وتحويل حركة المركبات إلى محور العروبة .على أن يتم تنفيذ الأعمال من الساعة 12,5 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم السبت الموافق 11/3/2023 لمدة (8 أيام) .

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لتنفيذ أعمال تعليق الكمر الخرسانى الخاص بمشروع "المونوريل".

ما يستلزم استكمال الغلق الكلى لشارع إمتداد يوسف عباس بدءً من من محور النصر أمام مستشفى دار الفؤاد حتى تقاطعه مع شارع عبد العزيز الشناوى .. على أن يتم تنفيذ الأعمال ليلاً فقط إعتباراً من الساعة 11 مساءً يوم السبت الموافق 11/3/2023 حتى الساعة 6 صباحاً اليوم التالى لمدة (7 أيام).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.