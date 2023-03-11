قناة القاهرة الإخبارية: مهمة شاقة أمام رئيس الوزراء الصيني الجديد

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تحت عنوان «مهمة شاقة أمام رئيس الوزراء الصيني الجديد»، إذ تولى «لي تشيانج»، الرئيس السابق للحزب الشيوعي في شنجهاي، منصب رئيس الوزراء الصيني اليوم السبت، وهو ثاني أعلى منصب في البلاد، ما يجعل الحليف المقرب للرئيس، شي جين بينج، مسؤولا عن إنعاش الاقتصاد الذي عانى من القيود التي فرضت على مدار ثلاث سنوات خلال مكافحة جائحة كورونا.

مهمة شاقة لدعم الاقتصاد

وحصل «تشيانج»، على تأييد 2936 صوتًا مقابل ثلاثة أصوات وامتناع ثمانية عن التصويت، ليحل محل «لي كه تشيانج»، الذي تقاعد بعد أن أمضى فترتين مدة كل منها خمس سنوات، ويواجه «لي»، البالغ من العمر 63 عامًا، مهمة شاقة تتمثل في دعم التعافي الاقتصادي، غير المتكافئ للصين في مواجهة الرياح العالمية المعاكسة وضعف الثقة بين المستهلكين والقطاع الخاص.

التوتر مع الغرب

ويتولى «تشيانج»، منصبه في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر مع الغرب بشأن مجموعة من القضايا، بينها تحركات الولايات المتحدة لمنع الصين من الحصول على التقنيات الرئيسية.

وكان الرئيس الصيني، رشح «تشيانج» للمنصب في وقت سابق، اليوم، وشغل «تشيانج» منصب مدير مكتب «شي»، بين عامي 2004 و2007 عندما كان «شي»، سكرتيرًا للحزب في مقاطعة تشجيانج بشرق الصين.