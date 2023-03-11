ريهام عبد الغفور تعلن وفاة كلبها: صاحبي اللي بيحبني

أعلنت الفنانة ريهام عبد الغفور خبر وفاة كلبها الخاص عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك»، وعبرت من خلال المنشور عن حزنها الشديد على وفاته.

حيث شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها بصورة للكلب الخاص بها وعلقت عليها قائلة: «مش قادرة أصدق كنت صاحبي اللي بيحبني وبيحس بيا وبيحاول يحميني.. ملاكي الحارس، حزينة حزينة حزينة.. حبيبي يا بينجر هتوحشني أوي».

آخر أعمال ريهام عبد الغفور

يذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور يعرض لها خلال هذه الفترة مسلسل الأصلي الذي شاركت فيه بجانب عددًا من الفنانين منهم أحمد سعيد عبد الغني ومنال سلامة وإيهاب فهمي، وإيناس كامل وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال واخراج أحمد حسن.

وكانت قد احتفلت الفنانة ريهام عبدالغفور مؤخرا بحفل زفاف ابنه شقيقتها وشاركت مجموعة من الصور من حفل الزفاف عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام» لها هى والعروس ومعهم العريس أيضا وكذلك والدها الفنان أشرف عبد الغفور .