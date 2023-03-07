الفنانة ريهام عبد الغفور تحتفل بزفاف ابنة شقيقها: «حب وسعادة لا تنتهي»

احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور، بحفل زفاف ابنة شقيقها ريم رأفت، الذي جاء في أجواء عائلية، وكشفت عنه عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت ريهام عبد الغفور، مجموعة من الصور لها مع ابنة شقيقها وزوجها من حفل الزفاف، معلقة: «ابنة أخي الرائعة تزوجت من هذا الرجل الرائع، بارك الله فيكما حبايبي، إن شاء الله الحب والسعادة التي لا تنتهي».

آخر أعمال ريهام عبد الغفور

يذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور يعرض لها خلال هذه الفترة مسلسل «الأصلي»، الذي تشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم منال سلامة وأحمد الشامي ويوسف عثمان وشروق إبراهيم وطه خليفة، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

وتدور فكرة العمل حول فاطمة الأصلي التي تجسد شخصيتها الفنانة ريهام عبد الغفور، وتسعى للحفاظ على تركة والدها بعد وفاته.