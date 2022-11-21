خروج 4 أشقاء من مستشفى طما عقب تعافيهم.. «أكلوا رزم بلبن مسمم»

تعافى 4 أشقاء ما بين الثامنة والثالثة بالعمر من مركز طما بمحافظة سوهاج، من آثار تسمم غذائي جراء تناول وجبة غذائية منزلية الصنع «أرز بلبن» وذلك عقب إجراء الإسعافات الأولية والإجراءات الطبية اللازمة بمستشفى طما المركزي، وخضوعهم للملاحظة 24 ساعة، وخرجوا جميعا من المستشفى.

وكان قد تعافى الثلاث أطفال الأكبر عمرا عقب تقديم الإسعافات الأولية وإجراء «غسيل المعدة» مباشرة، بينما ظلت حالة الشقيق الأصغر غير مستقرة لأكثر من 6 ساعات.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، بوصول كل من «كيرولوس، أ»، 8 سنوات، وأشقائه «مروله، أ»، 6 سنوات، و«كرياكوس»، 5 سنوات، و«برسينا»، 3 سنوات، المقيمون بمركز طما بمحافظة سوهاج لمستشفى طما المركزي، مصابين بحالة من الإعياء الشديد وقيء، جراء تناول وجبة غذائية فاسدة بالمنزل «أرز بلبن» أعدتها الأم.

نفي الشبهة الجنائية

وأفاد والد الأطفال المدعو «إبراهيم، ل»، 48 سنة، عامل، بإصابتهم بحالة إعياء عقب تناول وجبة «أرز بلبن» فاسدة بالمنزل، لفساد أحد مكوناتها وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.