انطلاق ملتقى «إبداعات المرأة المصرية» بمتحف محمود مختار غدًا

يستضيف متحف محمود مختار ملتقى «إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي والعمارة»، والذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ممثلا في لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، ومقررتها الدكتورة سهير عثمان، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش.

ويأتي الملتقى ضمن فعاليات وزارة الثقافة احتفالا بيوم المرأة العالمي، ويفتتح الملتقى في تمام السادسة مساء الأحد الموافق 12 مارس 2023؛ ويمتد حتى يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023.

ملتقى «إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي والعمارة»

ويتضمن الملتقى :- تكريم قادرات وقادرون باختلاف في تعبيرهم التشكيلي للمرأة، بقاعة النهضة بالمتحف، افتتاح معرض لفنانات وفناني مصر من جيل الرواد والوسط والشباب، والمرتبطة أعمالهم بموضوع المرأة، بقاعة إيزيس بالمتحف.

- افتتاح معرض للحرف النسائية على مستوى (5) محافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - النوبة بأسوان - حلايب وشلاتين - سوهاج)، بالساحة الخارجية للمتحف.

وتكريم عدد من الرائدات والمشهود لهن بالأثر العظيم والفعال في مجالات: الفن التشكيلي والحرفي والعمارة، بمسرح المتحف. يقام الملتقى بالتعاون بين المجلس، وقطاع الفنون التشكيلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.