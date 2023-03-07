«الأعلى للثقافة» يعقد ندوة بعنوان «الإعلام.. وصناعة المحرر الاقتصادي»

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان «الإعلام.. وصناعة المحرر الاقتصادي»، والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس ومقررها الدكتور جمال الشاعر، في الخامسة مساء الأحد الموافق 12 مارس بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

المشاركون في ندوة «الإعلام.. وصناعة المحرر الاقتصادي»

يدير الندوة الدكتور أشرف مفيد، صحفي وعضو اللجنة، بمشاركة الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاسبق، والدكتور حسن يوسف على عميد كلية الإدارة بجامعة النيل وأستاذ الاقتصاد بجامعة أوهايو ستيت ورئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية، وسعاد الديب ممثلة الاتحاد النوعي لحماية المستهلك، وعلاء معتمد مدير تحرير الجمهورية ومحررها الاقتصادي.

منحة التفرغ 2023- 2024

في سياق آخر أعلن المجلس الأعلى للثقافة أن آخر موعد للتقديم في منح التفرغ المقدمة من وزارة الثقافة هذا العام في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية سيكون الخميس الموافق 9 مارس الجاري.

وذلك وفق الشروط والتفاصيل التالية الموضحة على هذا الرابط «الثقافة» تعلن عن شروط منح التفرغ 2023- 2024.. آخر موعد 9 مارس