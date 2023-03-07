«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة عن معوقات تمكين المرأة في الإدارة الأحد المقبل

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ندوة عن معوقات تمكين المرأة المصرية في الإدارة التي تنظمها لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، وذلك يوم الأحد 12 مارس 2023.

الندوة تنظمها لجنة تطوير الإدارة الثقافية برئاسة الدكتور صفوت النحاس؛ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، ويشارك فيها جيهان توفيق مديرة المكتب الفني لرئيس المجلس القومي للمرأة.

ندوات في المجلس الأعلى للثقافة

كما ينظم المجلس الأعلى للثقافة من خلال لجنة التربية وعلم النفس، ومقررها الدكتور محمد المفتي ندوة ثقافية بعنوان «تدعيم قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب فى عالم متغير» التي تنظمها اللجنة تحت إشراف الدكتورة أسماء محمود غانم غيث أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس وعضوة اللجنة.

وتبدأ الندوة في تمام الثانية عشر ظهرا الأحد 19 مارس 2023 بكلية الآداب جامعة عين شمس بمشاركة كل من: الدكتورة دينا سلامة وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور عصام الدين علي حسن هلال أستاذ بكلية التربية، جامعة كفر الشيخ، الدكتور كمال حامد أحمد مغيث خبير بالمركز القومي للبحوث التربوية، الدكتور هشام عبدالحميد تهامي أحمد الفقي أستاذ علم النفس كلية الآداب بجامعة بني سويف.