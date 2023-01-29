تسمم 3 أشخاص بسبب وجبة عدس فاسدة في سوهاج

شهدت دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، إصابة 3 أشخاص من مصابين بحالة تسمم، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي.

إصابة 3 أشخاص بحالة تسمم

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بإصابة 3 أشخاص بحالة تسمم غذائى عقب تناولهم طعاما منزليا عبارة عن وجبة عدس وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوصول كلا من «م.ع.م» 65 سنة، و«أ.ا.ح» 45 سنة، و«ع.م.ع.م» 12 سنة يقيمون خلف كافتيريا العسال بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج مصابين بحالة إعياء تام وألم بالبطن وتم حجزهم بقسم الاستقبال بالمستشفى الجامعى، وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية.

وجبة عدس وراء الإصابة

وبسؤال المصابين أكدوا أن إصابتهم حدثت عقب تناولهم طعاما منزليا عبارة عن وجبة عدس بعدها شعروا بألم بالبطن وقيء مستمر، ونفوا الشبهة الجنائية، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية والحالة العامة مستقرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية وتولت جهة التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة