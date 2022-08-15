تسمم ربة منزل وطفلتيها إثر تناول طعام فاسد في سوهاج

أصيبت أم وطفلتيها بتسمم غذائي إثر تناول وجبة فاسدة، في المنزل، ونقلوا إلى مستشفى طما المركزي لإسعافهم.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود إخطار من مأمور مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج يفيد تلقى مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج بلاغ من المستشفى المركزي بطما بوصول كل من «داليا. ع. م. ع»، 27 عامًا، ربة منزل وطفلتيها «هنذاده. ا. ع»، 4 سنوات، و«مليكة. ا. ع»، عامين، ويقيمن بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج ويعانين من حالة إعياء وقيئ ادعاء تناول طعام فاسد.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع المصابات وبسؤال شقيقة المصابة الأولى المدعوة «شيماء. ع. م. ع»، 25 عامًا، ربة منزل وتقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، أفادت بحدوث إصابة المذكورين عقب تناولهن وجبة طعام منزلي فاسد، وقد نفت شقيقة المصابة الشبهة الجنائية، وقد تم عمل الإسعافات الأولية والإجراءات الطبية والعلاجية اللازمة وقد وضعت المصابة وطفلتيها تحت الملاحظة لمدة 24ساعة، كما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.