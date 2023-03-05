«مياه الإسكندرية» تستعد لاستقبال شهر رمضان برفع كفاءة المحطات

أجرى المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عددا من الزيارات لمحطات مياه الشرب، لتفقد أعمال تطوير الخطوط ومواقع العمل بقطاع جنوب الإسكندرية، في إطار استعدادات الشركة لاستقبال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف.

وتفقد «جابر» رافع مدينة النوبارية الذى يغذي 20 قرية بقرى العشرين، والمرور على مسار خط مياه قطر 12 بوصة ضمن أعمال «حياة كريمة»، بداية من مدينة النوبارية الجديدة حتى قرية بلال بطول حوالي 11 كيلومترا.

إنشاء خزان لتغذية منطقة الدواجن

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، إلى تفقد «جابر» لرافع مياه كوم أمبو ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تشمل تنفيذ خزانين، سعة كل منها 5 آلاف متر مكعب مياه، وعنبر طلمبات وماكينات توليد لتغذية المشروعات بقرى الظهير الصحراوي (بمنطقة الصديق الجديدة - وأبو بكر الصديق - عبد العظيم أبو العطا - محمد متولي الشعراوي- آدم الشجاعة)، ضمن الوحدات المحلية التابعة لمركز ابو المطامير.

كما تفقد رافع مياه 58 لإنشاء خزان سعة 10 آلاف متر مكعب مياه، لتغذية منطقة الدواجن الطريق الصحراوى بغرب النوبارية، وزيارة محطة مياه الكيلو 40، وأعمال إحلال وتجديد معدات الكهروميكانيكية.

تنفيذ رافع جديد لضخ المياه للطريق الدولي

وتابع رئيس الشركة أعمال توسعة الطريق الكيلو 71 «جناكليس- أبو المطامير»، والتي تشمل أعمال ترحيل خط 500 مم بطول حوالي 7 كيلومترات، وتنفيذ شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وزار موقع الأرض التي تم تخصيصها بقرية بلال لتنفيذ رافع جديد لضخ المياه للطريق الدولى العلمين وادي النطرون لتغذية التوسعات غرب محافظة البحيرة على الطريق الدولي.

زيادة معدلات التحصيل والقضاء على الوصلات الخلسة

وتفقد «جابر»، أعمال ترحيل خطوط مياه الشرب على الطريق الصحراوي، تمهيدا لاستلامها من الشركات المنفذة، والمرور على فرع العامرية الإداري لمتابعة سير الأعمال، وكذلك مخزن الكيلو 59، والفرع الإدارى لمدينة النوبارية الجديدة، وهندسة النوبارية الجديدة، والفرع الإداري بمرغم، لمتابعة الأعمال وزيارة العاملين وتحفيزهم لزيادة معدلات التحصيل والقضاء على الوصلات الخلسة وتغير العدادات العاطلة والتوسع تركيب العدادات مسبقة الدفع، وسرعة إنهاء الإجراءات تسهيلا على العملاء.