محافظ أسيوط يتفقد مجمع خدمات المواطنين في قرية الحمام بتكلفة 10 ملايين جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مجمع خدمات المواطنين بقرية الحمام التابعة لمركز أبنوب، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز أبنوب ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة.

10 ملايين جنيه تكلفة المشروع

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الحمام، والذي تم الانتهاء من إنشائه ويتكون من 3 طوابق، ويجري تنفيذه بتكلفة 10 ملايين جنيه، واستمع إلى شرح من مسئولي جهاز التعمير لمراحل التنفيذ بالمشروع، واطمأن على معدلات ومراحل التنفيذ، حيث يتكون كل مجمع من 3 طوابق (أرضي و2 علوي)، ويحتوى على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر للوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي، وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة تسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تذليل المشكلات لانتهاء الأعمال

وقال محافظ أسيوط إنه تم تكليف القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لإنهاء المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة، ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك، لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع، خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى، موضحًا أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم بتنفيذ مجمعات خدمات المواطنين والمجمعات الزراعية بقرى مراكز ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح.

تطوير الريف المصري

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم الانتهاء من أغلب المشروعات، وجار تسليمها إلى الجهات التفنيذية وفقا للضوابط والمعايير المحددة، وذلك بعد توصيل كافة المرافق للمشروعات ومطابقتها لمعايير الجودة، لافتا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، ويستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلتها الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا.

وبلغ إجمالى عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه.