تفاصيل ملتقى التوظيف للفتيات احتفالا باليوم العالمي للمرأة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية عن ملتقي التوظيف للفتيات احتفالا باليوم العالمي للمرأة بمركز التعليم المدني.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل ملتقى التوظيف للفتيات من الشباب والرياضة، على هذا النحو:

ملتقى توظيف الفتيات

وأكدت الشباب والرياضة في بيان، أن ملتقى توظيف الفتيات يأتي ضمن مبادرة توظيف مصر بحضور أكبر الشركات ومختلف المجالات، لافته إلى أن الحضور مجاني والتسجيل يتم من خلال اللينك التالي https://forms.office.com/r/VtsXRTR3nt .

ويعقد الملتقى يوم الثلاثاء 14-03-2022 , من الساعة 3 ظهرا إلى 8 مساء.

وظائف الشباب والرياضة

وتتيح وزارة الشباب والرياضة فرص هائلة للشباب من الجنسين في كافة الشركات والمؤسسات من خلال الملتقيات التي تعقد بشكل دوري وأبرز الوظائف المطلوبة الآن تفاصيلها كالتالي:

وظائف الشركة الأفريقية لخدمات الأمن الحراسة

تطلب الشركة وظيفة أفراد أمن ومشرفين للعمل بهيئة دبلوماسية بالعاصمة الإدارية على أن يكون راتب الفرد 5 آلاف جنيه - راتب المشرف 6 آلاف جنيه - راتب المشرف العام 8 آلاف جنيه.

والمؤهل لا يقل عن متوسط فوق المتوسط والسن من 21 إلى 40، أما الأوراق المطلوبة فهي أصل شهادة ميلاد وأصل شهادة الجيش وأصل شهادة المؤهل وصورتين شخصية وصورتين للبطاقة.

وموعد التقديم من الأحد 12 مارس 2023 حتى الأربعاء 15 مارس 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى الثالثة عصرا بفرع الشركة – 18 شارع عبدالرحمن صدقي متفرع من شارع مكرم عبيد مدينه نصر بجوار مصطفى السلاب، وللتقديم يرجى ملئ الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد.

وظائف «المصريون المتحدون للمشروعات السياحة والغذائية العالمية»

وتطلب شركة المصريون وظيفة عضو فريق برواتب مجزية وتأمينات اجتماعية وطبية مشيرة إلى أن التقديم بدأ اليوم من الساعة 10 صباحا وحتى الثالثة عصرا بفرع الشركة – برج أحمد حلمي الشريف – شارع الجمهورية امام الأحوال المدنية الدور الأول، وللتقديم يرجى ملئ الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد.