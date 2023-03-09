وظائف شاغرة للشباب بمرتبات تصل لـ8000 جنيه.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف شاغرة، للشباب بمجال أفراد الأمن، بمرتبات تصل إلى 8000 جنيه، في إطار حرصها الدائم على توفير فرص عمل للشباب والعديد من البرامج التدريبية المختلفة التي تساعد على صقل مهاراتهم وخبراتهم، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الاداره العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف للتوظيف.

تقدم «الوطن»، تفاصيل الوظائف الشاغرة، لدى الشركة الأفريقية لخدمات الأمن والحراسة، وفقا لمنشور وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

الوظائف الشاغرة للشباب والرياضة وشروط الالتحاق بها

أضافت الشباب والرياضة، أن الشركة الإفريقية لخدمات الأمن والحراسة، تطلب «أفراد أمن ومشرفين للعمل بهيئة دبلوماسية بالعاصمة الإدارية»، بالشروط الآتية:

- المؤهل لا يقل عن متوسط وفوق المتوسط.

- السن من 21 إلى 40.

- الأوراق المطلوبة: «أصل شهادة ميلاد، وأصل شهادة الجيش و أصل شهادة المؤهل، وصورتين شخصية وصورتين بطاقة».

تفاصيل وظائف أفراد الأمن

- العمل 12 ساعة و26 يوم عمل و4 أيام إجازة.

- راتب الفرد 5000 جنيه.

- راتب المشرف 6000 جنيه.

- راتب المشرف العام 8000 جنيه.

- متاح مواصلات من نقطتين تحرك الباص حلوان والسلام.

موعد ومكان التنفيذ لوظائف أفراد الأمن

أشارت الشباب والرياضة، إلى أن موعد ومكان التنفيذ يكون«من الاحد 12 مارس حتى الأربعاء 15 مارس 2023 من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة عصرا»، بالعنوان الآتي «بفرع الشركة – 18 شارع عبدالرحمن صدقي متفرع من شارع مكرم عبيد مدينه نصر بجوار مصطفى السلاب تاني شارع خلف مسجد الهدى»

كيفية الالتحاق بوظائف أفراد الأمن

يمكن الالتحاق بوظائف أفراد الأمن، من خلال ملء الاستمارة التالية من هنا، وكتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل «الاسم ثلاثي، ورقم الهاتف المحمول، والسن أو العمر، والمنطقة السكنية وتكون بالتفصيل، ويتبعها المحافظة، والمؤهل الدراسي، والموقف من التجنيد، واختيار الوظيفة المطلوب التقدم إليها، والإجابة على سؤال (هل لديك خبرة في نفس الوظيفة)، وذكر الخبرات السابقة، وتحديد النوع، والتدريب السابق إن وجد وذكر نوعه»، أو التسجيل في استمارة توظيف مصر من هنا.