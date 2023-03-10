جامعة المنصورة تعلن عن 3 وظائف شاغرة.. الشروط والمواعيد

أعلنت جامعة المنصورة عن حاجتها لشغل 3 وظائف وهم: المدير التنفيذي لمراكز التطوير المهني، ومدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ونائب مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، على أن يتم تقديم الطلبات في الفترة من 11 مارس 2023 تستمر حتى الخميس 16 مارس 2023.

شروط التقديم لوظائف جامعة المنصورة

وحددت جامعة المنصورة، في بيان لها، عن شروط التقديم لوظائف المدير التنفيذي لمراكز التطوير المهني، ومدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، نائب مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يلي:

- أن يكون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو الهيئة المعاونة.

- أن يكون لديه مهارات القيادة واتخاذ القرارات.

- أن يكون لديه رؤية واضحة لتنمية وتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

- القدرة على إدارة الموارد المادية والإمكانيات البشرية المرتبطة بالمركز.

- القدرة على اتخاذ القرارات فى إطار مؤسسي بما يضمن حسن سير العمل بالجامعة.

- يفضل إجادة اللغات الأجنبية.

- لن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الموعد المحدد.

- سيتم تحديد موعد لاحق لإجراء المقابلات الشخصية.

تقديم طلبات وظائف جامعة المنصورة

يمكن للراغبين في شغل تلك الوظائف التقديم بطلب باسم نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب بمكتبه بإدارة جامعة المنصورة، ويرفق في الطلب سيرة ذاتية محدثة، وبيان حالة معتمد، بيان تدرج وظيفي، خطة مختصرة لإدارة وتشغيل وتحديث الوظيفة المتقدم إليها.