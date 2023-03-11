كشف ملابسات واقعة مقتل شخص بالدقهلية وضبط مرتكب الواقعة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز، تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما، واستدراج المجني لمحل الواقعة وحال تواجده معه غافله وتعدى عليه بقطعة حجرية محدثاً إصابته التي أودت بحياته واستولى على دراجته النارية وألقى بهاتفه المحمول في مجرى مائي، وتم بإرشاده العثور على الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميله سيئ النية له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز وتم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية.