انتشال جثة شاب مجهول الهوية غرق في مياه النيل بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب غريق في مياة نهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

تصوير جثة المتوفى ونشرها على أقسام الشرطة في القاهرة والجيزة

وكلفت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة انتداب الأدلة الجنائية لأخد بصمات الشاب ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لديى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية في محاولة للوصول لهوية المتوفى، كما طلبت النيابة العامة تصوير جثة المتوفى ونشرها على أقسام الشرطة المختلفة في القاهرة والجيزة في محاولة للتعرف عليها من المترددين على تلك الأقسام من المواطنين.

التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وانتشال الجثة

وبدأت الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة قصرالنيل بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة غريق في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم ، وبالفحص تبين انها جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبتفتيش ملابسه لم يتم العثور على أي مستندات تدل على هويته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.