العثور على جثة شاب في شارع بروض الفرج.. تحليل مخدرات لكشف غموض الواقعة

قررت النيابة العامة تشريح جثة شاب عثر عليها بدائرة قسم شرطة روض الفرج، لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وإجراء تحليل مخدرات لبيان إذا كانت الوفاة بسبب تعاطي جرعة مخدرات زائدة من عدمه، أم لسبب جنائي، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها، كما طلبت استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة شاب في شارع بروض الفرج

تلقى مأمور قسم شرطة روض الفرج، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد. ر» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.