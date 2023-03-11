حملة أمنية لضبط مروجي المخدرات على صفحات التواصل الاجتماعي

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام حملة أمنية استهدفت ضبط العناصر الإجرامية القائمين على إدارة عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة.

ضبط متهم بترويج المخدرات على فيسبوك

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه جرى ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته 1080 أمبول مؤثر لعقار بيثادين – هاتف محمول – مبلغ مالي.

كما جرى ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات، أقر بتحصله عليها من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدري الحشيش والاستروكس – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أقروا بترويج المواد المخدرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.