حبس المتهمين بالاتجار في 58 كيلوجراما من المواد المخدرة بدمياط 4 أيام

«كان معانا كمية من كذا نوع عشان نخدم كل الزباين».. هكذا كان ملخص اعترافات المتهمين بتهمة الاتجار بمواد مخدرة بدمياط أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المواد المخدرة للطب الشرعي لمعاينتها، وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود التفاصيل لوصول بلاغ لمركز شرطة كفر سعد بقيام 4 أشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة، والترويج لها.

بالفحص والتحريات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم كمية لمخدر البانجو وزنت 45 كيلوجرامًا – كمية لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلوجرامًا – كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي – هاتفين محمولين – سيارة نقل «دون لوحات معدنية» وتقدر قيمة المضبوطات بمليون و100 ألف جنيه تقريباً.

وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المنتظرة

الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، اوضح إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.