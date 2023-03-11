مدحت صالح و«مسار إجباري» نجوم حفلات اليوم بدار الأوبرا المصرية
كتب:
بسمة شطا
12:34 م | السبت 11 مارس 2023
مدحت صالح
يشهد مساء اليوم السبت الموافق 11 مارس عددا من السهرات الغنائية الخاصة التي يحييها عدد من المطربين المميزين الذين يلتقون جمهورهم ويطربونهم بعدد من أغانيهم الخاصة .
حيث سيكون أولى نجوم حفلات اليوم الفنان مدحت صالح الذي يحيي واحدة من حفلاته الغنائية المميزة مساء اليوم وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات حفل ختام أنشطة وفعاليات القاهرة عاصمة الثقافة فى دول العالم الإسلامي .
رامي جمال نجم حفلات اليوم
وينضم لنجوم حفلات اليوم الفنان رامي جمال الذي سيحيي حفلا غنائيا كبيرا في أحد الفنادق التي تقع في مدينة الإسكندرية وسينطلق الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءا بحضور عدد كبير من الجمهور .
وهناك أيضا فرقة مسار إجباري التي ستكون على موعد مع الجمهور مساء اليوم من خلال حفل غنائي كبير سيحييوه على خشبة مسرح ساقية الصاوي وسينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءا، وكان قد تم الإعلان عن سعر تذكرة الحفل التي بلغت 250 جنيها فقط لا غير .