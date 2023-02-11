مدحت صالح وهشام عباس وحميد الشاعري في عزاء علي المليجي (صور)

قدم عدد من الفنانين واجب العزاء في علي المليجي، مدير الإنتاج بشركة عالم الفن، الذي رحل عن دنيانا منذ أيام إثر تعرضه لأزمة قلبية.

محسن جابر يستقبل المعزيين

وكان على رأس الحاضرين لتقديم واجب العزاء، مدحت صالح وهشام عباس وحميد الشاعري والملحن مدين.

واستقبل المعزيين محسن جابر رئيس شركة مزيكا ونجله محمد جابر.

وكتب الشاعر محمد عاطف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «خالص التعازي لشركة عالم الفن وللأسرة الكريمة في وفاة الأستاذ علي المليجي.. سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

هشام عباس وحميد الشاعري يعزيان اسرة المليجي

وتقدم الإعلامي ممدوح موسى بواجب العزاء لأسرة علي المليجي، قائلًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «البقاء لله في صديق العمر علي المليجي مدير إنتاج شركة عالم الفن وحبيب كل الفنانين في العالم العربي وشريك نجاح في كل ألبومات الشركة.. الله يرحمك يا علي يا حبيب الكل.. ربنا يصبر أهلك وكل محبيك».