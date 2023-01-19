مدحت صالح يطرح أغنية «نار» عبر يوتيوب (فيديو)

طرح الفنان مدحت صالح، أحدث أعماله الغنائية، التي تحمل اسم «نار»، وذلك عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

تفاصيل أغنية «نار» لمدحت صالح

وجاءت أغنية «نار» من كلمات محمد مصطفى مالك، ومن الحان محمود أنو، وميكس آند ماستر أسامة كمال، وجيتار احمد حسين، وجاء بعض من كلماتها:«نار نار نار نار يا مولع قلبي بنار نار نار نار نار قلبي في حبك منهار أنا همشي يا سيدي وأجري وراك ومنين ماتروح دي الفرصة بتيجي مرة إزاي أنا أسيبها تروح أيوة إنت حبيبي ويا روح بقى ومابعدك روح يا تقيل يا تاعبني».

نجاح مدحت صالح في مسلسل«وبينا ميعاد»

كما يحقق الفنان مدحت صالح نجاح كبير، من خلال عرضه مسلسل «وبينا ميعاد»، عبر قناة «dmc»، والتي تدور أحداثه حول عائلتين هما عائلة «حسن» الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب وعائلة نادية الذي توفى زوجها وترك لها أربع بنات وسوف نرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما.

أبطال مسلسل «وبينا ميعاد»

ويشارك في بطولة مسلسل «وبينا ميعاد» شيرين رضا، صبري فواز، وفاء صادق، محمد سليمان، داليا شوقي، أسامة الهادي، خالد أنور، نادية رشاد، هاجر الشرنوبي، وكنزي رماح، وتسنيم مطر، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.