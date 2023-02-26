مدحت صالح يغني تتر مسلسل «حضرة العمدة»

كشف الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر أن الفنان مدحت صالح سيقوم بغناء تتر مسلسل «حضرة العمدة» بطولة الفنانة روبي، المشارك في سباق الدراما الرمضانية 2023، وذلك وفقا لما أعلنه في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك».

وقال أيمن بهجت قمر، إن الأغنية من ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، معلقا: «رمضان كريم على الكل».

تفاصيل مسلسل «حضرة العمدة»

مسلسل «حضرة العمدة» يشارك في بطولته روبي، سميحة أيوب، أحمد رزق، دينا، محمود حافظ، محمود عبدالمغني، إدوارد، أحمد بدير، نهلة سلامة، ومحمد محمود عبدالعزيز، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن المقرر أن يعرض على قناة «CBC».

وتدور أحداث المسلسل حول «صفية» التي تعمل أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية ويتم تعيينها بمنصب العمدة في إحدى القرى بالصعيد، لتتعرض إلى العديد من الازمات والصعوبات بسبب رفض رجال القرية لتوليها منصب العمدة وهي سيدة.