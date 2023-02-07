الجمهور يشيد بأغنية «عاملة إيه» لـ رامي جمال: إحساس وتناسق وإبداع

حققت أغنية «عاملة إيه» لـ رامي جمال، ردود أفعال إيجابية بعد ساعات من طرحها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وذلك بمناسبة عيد الحب، ووصلت مشاهداتها لـ81 ألف مشاهدة خلال 16 ساعة فقط، وجاءت في المركز 21 على قائمة «تريند يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد العزب، وألحان أحمد العدل.

توالت تعليقات الجمهور على أغنية «عاملة إيه» لـ رامي جمال، الذين أشادوا بالأغنية، حيث قال أحد المتابعين: «صحيح الأغنية قصيرة بس هي عبارة عن إحساس وصوت وتناسق وكمية من الإبداع»، وأضاف آخر: «صوتك وإحساسك ميوصفش اللحن والكلمات والتوزيع مبهر جدا الله عليك يا روميو.. من نجاح إلى نجاح يا عالمي»، وتابع: «الأغنية والألحان والكلمات حاجة عظمة مش جديد على رامى».

أغنية عاملة إيه لـ رامي جمال

وتعتبر أغنية عاملة إيه لـ رامي جمال، هي الخطوة الأولى بالنسبة له في مجال الإنتاج، بعد انفصاله عن شركة «نجوم ريكوردز»، في يناير الماضي، وفقا لما أعلنه في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «دي أول خطوة ليا من إنتاج شركتي.. دعمكم وحبكم هما اللي يفرقوا زي ما دائما كانوا فارقين».

كلمات أغنية عاملة إيه لـ رامي جمال

عاملة ايه وصحيتي امتى وروحتي فين

طمنيني لو وصلتي لو هيبقى بكلمتين

فاضية نتمشى شوية واسندي روحك عليا

سيبي ايدك بين ايديا اطمني لو روحنا فين

وأنا معاكي ايه لازمتها

أشوف في الدنيا ناس تانيين

يا أجمل حاجة حسيتها

يا أعظم فرحة بعد سنين

ومهما اتقال كلام يوصف

لا هيكفيكي ولا ينصف

ومهما العمر طال بيناي

ا روحي أحلى من الحلوين

فاضية نتمشى شوية

واسندي روحك عليا

سيبي ايدك بين إيديا اطمني لو روحنا فين