إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 10 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي بنطاق وادي النطرون في البحيرة، ونُقل المصابون لمستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق المشار إليه، ووجود مصابين وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 10 أشخاص

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، بالفحص تبين وقوع التصادم بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية أرقام «ع ن 2616»، قيادة «محمد.م. ال»، وسيارة أخرى تحمل لوحات معدنية أرقام «ب ص ج 4327» قيادة «أحمد.ع. ال»، الوراق.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، و نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون، لعمل الإسعافات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.