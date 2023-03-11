سعر الذهب عيار 21 في محال الصاغة وأسواق المال اليوم

أصدرت الصاغة، سعر الذهب اليوم السبت الموافق 11 مارس الجاري، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21سعر عيار 24 اليوم للبيع 2,114 والشراء 2,126 جنيها.

سعر الذهب اليوم السبت

وذكرت الصاغة أن سعر الذهب اليوم عيار 18 اليوم سجل للبيع 1,586 جنيها والشراء 1,594 جنيها، وسعر عيار 14 اليوم للبيع 1,233 جنيها والشراء 1,240 جنيها، وسعر عيار 12 اليوم للبيع 1,057 جنيها والشراء 1,063 جنيها.

سعر الجنية الذهب اليوم

واشارت إلى أن سعر الاونصة اليوم سجل 65,754 جنيها للبيع والشراء 66,110 جنيها، وسعر الجنيه الذهب اليوم 14,800 جنيها للبيع والشراء 14,880 جنيها، وسعر الكيلو اليوم سجل 2,114,286 جنيها للبيع والشراء 2,125,714 جنيها.

الذهب اليوم في أسواق المال العالمية

وداخل أسواق المال العالمية سجلت أوقية الذهب اليوم 57,769 جنيها بما يعادل 1,869 دولار أمريكي، وسعر الجنيه الذهب اليوم 13,003 جنيهات بما يعادل 420.71 دولار أمريكي، وكيلو الذهب اليوم 1,857,519 جنيها بما يعادل 60,100 دولار أمريكي.

سهر الذهب عيار 21 اليوم

أما عن سعر الذهب عيار 24 اليوم سجل 1,858 جنيها بما يعادل 60.10 دولار أمريكي، والذهب عيار 22 1,703 جنيها بما يعادل 55.09 دولار أمريكي، والذهب عيار 21 اليوم 1,625 جنيها بما يعادل 52.59 دولار أمريكي، والذهب عيار 18 اليوم 1,393 جنيها بما يعادل 45.08 دولار أمريكي، والذهب عيار 14 اليوم 1,084 جنيها بما يعادل 35.06 دولار أمريكي، والذهب عيار 12 اليوم 928.76 جنيها بما يعادل 30.05 دولار أمريكي، والذهب عيار 9 اليوم 696.57 جنيها بما يعادل 22.54 دولار أمريكي.