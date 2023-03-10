أسعار الذهب ترتفع عالميا قبل إعلان «بيانات الوظائف الأمريكية»

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، المتوقع إعلانها اليوم الجمعة لتقييم المسار المحتمل لرفع الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبحسب «رويترز»، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% لتصل إلى 1832.24 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1836.20 دولار للأوقية.

خسائر للأسبوع الخامس على التوالي

ومع هذا، فقد المعدن الأصفر 1.2% هذا الأسبوع، ويتجه لتكبد خسائر للأسبوع الخامس في ستة أسابيع، وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع من رفع أكبر وربما أسرع للفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويؤثر رفع أسعار الفائدة على الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر عائدا، بخلاف أدوات الدين ممثلة في سندات الخزانة الأمريكية، كما يتجه مؤشر الدولار نحو مكاسب أسبوعية، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 20.03 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3% إلى 932.20 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.9% إلى 1376.46 دولار للأوقية، وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية، مع تسجيل الفضة لأسوأ أسبوع لها منذ منتصف أكتوبر.

وترتبط أسعار الذهب بتحركات الفائدة وتوجهات البنوك المركزية وعلى رأسها بنك الاحتياطي الفيدرالي، بشأن السياسة النقدية، إذ تعني الفائدة المرتفعة وتشديد السياسة عزوف المستثمرين عن المعدن الأصفر، رغبة في تحقيق أكبر قدر من العوائد عبر سعر الفائدة، بينما يعني تيسير السياسة النقدية إقبال المستثمرين على المعدن كمخزن للقيمة.