وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في بني سويف

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ببا، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف إحداث تطوير شامل بالقرى.

المجمع الخدمي بقرية سدس

وتفقد الوزير والمحافظ مشروع المجمع الخدمي بسدس، على مساحة 560 مترا، ويتكون من 3 طوابق (دور أرضي وأول وثاني علوي)، وبلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات به 100%، ويشمل مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، ومكتب بريد، ووحدة للتضامن الاجتماعي، ووحدة محلية، ومكتب تموين، وشهر عقاري، ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشائها لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

كما تفقد وزير التنمية المحلية مجمع سدس الزراعي، والذي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان، ذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المجلس القروي وتوابعه.

متابعة مشروعات الصحة ضمن «حياة كريمة»

كما تابع الوزير والمحافظ مستجدات سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، حيث تفقدا الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مركز طب الأسرة ووحدة الإسعاف بقرية سدس «إنشاء جديد»، والذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن نحو 30 مشروعا يجري تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا.

إنشاء سوق سدس على مساحة 850 مترا

وتضمنت الزيارة متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية، وتشمل إنشاء نقاط الإطفاء والأسواق المطورة والمواقف العمومية للسيارات، ضمن مشروعات المبادرة، حيث تم تفقد مشروع إنشاء سوق سدس على مساحة 850 مترا، وموقف السيارات على مساحة 860 مترا على الطريق الدائري لخدمة أهالي القرية وتوابعها، علاوة على تفقد مشروع إحلال وتجديد نقطة الإطفاء بالوحدة المحلية على مساحة 200 متر، لدعم وتحسين مستوى الخدمة في الحماية المدنية.