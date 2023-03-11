افتتاح معرض «أهلا رمضان» وسط العريش.. تخفيضات تصل لـ40%

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية جنوب سيناء، تجهير معرض أهل رمضان بمنطقة مول القصاص بوسط مدينة العريش، وذلك بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة والغرفة التجارية.

وقالت أماني رسلان، وكيل وزارة مديرية التموين، في بيان لها، إن المعرض بالتنسق مع المحافظة والغرفة التجارية، وهو شامل جميع المواد الغذائية، سواء البقوليات والخضروات والفواكه واللحوم وياميش رمضان وقسم خاص بالحلويات والفوانيس وأدوات الزينة.

تخفيضات الأسعار بالمعرض

وأوضحت أن هناك تخفيضا للأسعار في المعرض، ومنافسة حقيقية تتم في المعارض التي تم إنشائها مؤخرا، سواء في الحديقة العامة، أو في ميدان الرفاعي، والتي شملت أيضا بيع ملابس وأثاث وسجاد، بتخفيضات وصلت 20%، وهناك أصناف وصلت نسبة التخفيضات بها إلى 40%، منها السجاد والموكيت وبعض المنتجات المحلية.

دعم محدودي الدخل

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في تصريح سابق له، أن الهدف من المعارف، هو خلق روح تنافسية لدى التجار يكون في صالح محدودي الدخل من المواطنيين.

وأضاف المحافظ، أن المعارض داخل مدينة العريش أثبتت نجاحها، وذلك لوجود إقبال كبير عليها من المواطنين الذين يأتون لها من القرى والتجمعات البعيدة، وأن المعارف بها باكيات مجانية للتجار، شريطة أن يتم الالتزام بعملية تخفيض الأسعار والعمل على مساعدة الأهالي بكسب هامش ربح معتدل، بعيدا عن جشع التجار، ويشمل المعرض السلع الغذائية وجميع احتياجات الأسرة، من بقوليات وياميش ولحوم وغيرها بأسعار مخفضة، بمشاركة عشرات التجار والشركات، ويستمر حتى نهاية الشهر الكريم، ويعمل على مدار الساعة.