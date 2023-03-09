عقود زينة وفوانيس يضعها الشباب على المحال في العريش احتفالا برمضان «صور»

بدأ أصحاب المحال التجارية بمدينة العريش، العمل منذ مساء أمس الأول، على تركيب أنواع الزينة وفوانيس شهر رمضان على واجهات المحال التجارية، سواء في الشارع العام أو الشوارع الداخلية الفرعية، وذلك بمشاركة أصحاب المحال والعاملين بها بالتعاون مع جهاز التجميل بمجلس مدينة العريش

شراء أدوات الزينة على نفقة أصحاب المحال

وقال حسن شهوان، أحد أصحاب المحال التجارية في مدينة العريش، لـ«الوطن»، إنه برفقة عدد من زملائه أصحاب المحال، دفعوا مبلغ قليل يعادل 50 جنيها على المحل الواحد، وجرى شراء أدوات الزينة والفوانيس من أحد المكتبات المجاورة، وجرى بالفعل وضع خيوط الزينة بشكل عرضي وجمالي بين المحال والأزقة.

وأضاف عبدالله فون، صاحب محل موبيلات، لـ«الوطن»، أن هذا العمل يتم كل عام، وهو نوع من التغيير والفرحة بقدوم شهر رمضان، وحالة من السرور يكتسبها سكان المنطقة، موضحا أنه يجرى بالتعاون مع مجلس المدينة رفع جميع الأوراق وأكياس القمامة، لكي يكون المكان نظيفا وجميلا طوال الشهر.

وقال محمد الحلو، صاحب محل زجاج، لـ«الوطن»، إن عملية وضع الزينة تعطيك إحساس بأنك في نفحات دينية، وهناك تغيير بدلا من حالة الاكتئاب التي تصيب الشخص، فإن عملية التجميل والتزيين تعطيك شعورا بالنشاط والحيوية، وأيضا تذكرك بنفحات الشهر الكريم، الذي يتواد فيه الناس ويتراحمون ويقتربون من بعضهم البعض

عمليات نظافة وتجميل بمجلس المدينة

بدوره أكد مجلس مدينة العريش، في بيان له، أن عمال النظافة وقسم التجميل قد كثفوا من عمليات النظافة في الشوارع العامة والفرعية، وهناك عمل جاد أن تكون المنطقة نظيفة وجميلة قبل بداية شهر رمضان.

وأضاف بيان المجلس، أن هناك تعاون بين أصحاب المحال التجارية وعمال المجلس، بعد تخصيص أماكن لصناديق القمامة، سواء الصغيرة أو الكبيرة، مشيرا إلى أن عملية تزيين واجهات المحلات هي لقدوم شهر رمضان ، وأن عملية الطلاء التي بدأت من عدة أشهر تندرج تحت مبادرة «العريش مدينة جميلة».