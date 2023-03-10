«المواد الغذائية»: أسعار الدقيق لا تتجاوز 20 جنيها.. وإقبال على «إهلا رمضان»

أكد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، استقرار أسعار الدقيق وكثير من المنتجات الغذائية في الأسواق، موضحا أن سعر الدقيق 20 جنيها للكيلو.

سعر السكر 20 جنيها للكيلو

أضاف المنوفي، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن جميع السلع والمنتجات الغذائية متوفرة في الأسواق، إذ يصل سعر السكر إلى 20 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر زجاجة الزيت 1 لتر ما بين 58 و65 جنيها، بينما يتراوح سعر الأرز ما بين 22 و25 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أنه على الرغم من اقتراب شهر رمضان، إلا أن نسبة الطلبات على شراء المنتجات الغذائية، لم يحدث بها أي زيادة، بينما يزداد الإقبال بشكل كبير على معارض «أهلا رمضان»، بسبب توافر السلع والمنتجات بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع.

تخفيضات أهلا رمضان تصل لـ30%

أوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، أن معارض أهلا رمضان، تقدم السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و30%، إذ أن سعر زجاجة الزيت الـ1 لتر بالمعارض 55 جنيها، بينما سعر السكر والدقيق 18 جنيها للكيلو، وسعر الأرز يتراوح بين 14 و16 جنيها للكيلو.