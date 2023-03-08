«شعبة المواد الغذائية»: الجبن القريش تتصدر المبيعات.. والرومي بـ140 جنيها

تنافس «الجبنة القريش» بدعم من السعر المخفض على صدارة مبيعات الجُبن مقارنة ببقية الأصناف، في وقت يبدأ سعر الكيلو عند 40 جنيها ولا يتجاوز 60، بحسب تقديرات الشعبة العامة للمواد الغذائية بالغرف التجارية.

وتتراوح أسعار الجبن، البيضاء ملح خفيف الكيلو بين 70 و88 جنيهًا، والجبنة البيضاء القديمة بين 80 و98 جنيهًا، وفقا لتصريحات حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ«الوطن».

أسعار الجبن في السوق المصرية

وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الجبنة الرومي تتراوح بين 140 و180 جنيهًا للكيلو، والجبنة القريش من 40 حتى 60 جنيهًا، حيث إن تعتبر هذ الأنواع من الجبن المذكورة الأكثر مبيعا وطلبا من الزبائن.

أسباب استقرار أسعار الجبن في السوق المصرية

وتابع «المنوفي» أن أسعار الجبن مستقرة في الأسواق المصرية الفترة الحالية، وذلك نتيجة زيادة ووفرة المعروض في الأسواق، وتوقع عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة الاستمرار في استقرار أسعار الجبن الفترة المقبلة.