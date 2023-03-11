أسماء مصابي تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي بالبحيرة إلى 17 مصابا، ونقلوا جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث تصادم السيارتين

وحصلت «الوطن »على أسماء مصابي الحادث، وهم «عبد الرحمن ع .ال»، 23 سنة، مقيم المنوفية، «أحمد ع. ال»، 20 سنة، «محمد ث. ا»، 30 سنة، «عبد الرحمن ا. ع»، 14 سنة، «صلاح الدين ع. خ»، 71 سنة، «عبد الهادي ح. ب»، 42 سنة، « فارس ح. ا»، 15 سنة، «هاجر ك. ا»، 22 سنة، «رامي ت. ا»، 35 سنة، «وليد هـ. ا»، 19 سنة، «أحمد أ. ع»، 32 سنة، «قبيصي م. ق»، 45 سنة، «محمد ق. م »، 13 سنة، «بلال خ . ال»، 17 سنة، «محمود ص. ا»، 17 سنة، «عبد الرحمن م .ج»، 30 سنة، «محمود ح. م»، 21 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

عمل الفحوصات الطبية للمصابين

ونُقل المصابون جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.