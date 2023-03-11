وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يشاركان في مبادرة زراعة الأشجار

تفقد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف تشجير وزراعة 100 مليون شجرة على جانبي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين والشوارع، لزيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية المختلفة.

«آمنة»: المبادرة تستهدف تحسين نوعية الهواء

وتابع الوزير والمحافظ أعمال غرس بعض الأشجار على الطريق الدائري المار بصوامع سدس مركز ببا، ضمن أعمال المبادرة، كذلك المشاركة في زراعة بعضها.

حيث أشار الوزير إلى أن مبادرة 100 مليون شجرة سيتم تنفيذها على مراحل وبدأت بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة، وعدد من المواقع التي تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء، مشدداً على أهمية الحفاظ على الأشجار التي يتم زراعتها وعدم التعدى عليها، أو إهمالها سواء على المدى الزمنى القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو في كافة المجالات.

محافظ بني سويف: استلام 60 ألف شجرة زينة ومثمرة

من جانبه، أضاف محافظ بني سويف، أنه تم استلام نحو 60 ألف شجرة «زينة ومثمرة» من إجمالي حصة المحافظة التي تزيد عن 110 ألف شجرة من أنواع أكاسيا سالجنا، وكينو كاربس، وكازورينا، وتيفيتا، وليمون، وبرتقال، ورومان.

وأكد المحافظ أنه فور استلام الأشجار، تم توزيعها على الوحدات المحلية بالمدن والقرى للبدء في زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها.