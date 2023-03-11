وزير التنمية المحلية: حملات تشجير على الطرق والمدارس.. نسعى للحفاظ على الصحة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة سيتم تنفيذها على مدار 7 سنوات التي بدأت بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة وعددًا من المواقع التي تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية .

أشجار مثمرة وزينة وخشبية ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم دعم محافظة بني سويف حتى الآن بحوالي 68 ألف شجرة (أشجار مثمرة وزينة وخشبية) من إجمالي 170 ألف شجرة سيتم توريدها إلى المحافظة بهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء .

ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية الحفاظ على الأشجار الخاصة بالمبادرة ورعايتها لتحقيق الهدف من المبادرة وضمان استدامة المشروع .

جاء ذلك خلال جولة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى بنى سويف، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المبادرة الرئاسية في قرية سدس التابعة لمركز ببا وذلك بحضور المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء حازم عزت السكرتير العام ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد.

توزيع الأشجار والشتلات

ومن جانبه قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، إن المحافظة قامت بالبدء في توزيع الأشجار والشتلات على الوحدات المحلية والمناطق الصناعية ومديرية الزراعة والمنطقة الأزهرية بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي أطلقها رئيس الجمهورية، للحفاظ على البيئة، موجهًا الجهات ذات الصلة بالمتابعة المستمرة من خلال اللجان المشكلة لغرس الأشجار بالأماكن الصالحة من حيث التربة والري وتجهيزها مسبقا حفاظا على الأشجار وعدم إهدارها .