«التنمية المحلية»: توفير 25 ألف منفذ «أهلا رمضان» بأسعار مخفضة في المحافظات

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، معرض " أهلاً رمضان " لتوفير السلع الغذائية والأساسية لمواطنى المحافظة بأسعار مخفضة تصل 20 % عن مثيلاتها في الأسواق وذلك في منطقة ميدان المديرية بمدينة بنى سويف،وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة معارض " أهلا رمضان " ، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبا محافظ بني سويف والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء حازم عزت سكرتير عام محافظة بني سويف .

وقام وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف بجولة داخل المعرض المكون من مجموعة من الباكيات بأحجام وسعات متباينة، تضم كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، واللحوم والخضراوات والفاكهة وياميش رمضان ، حيث تابع اللواء هشام آمنة والدكتور محمد هانى أسعار وجودة السلع والمنتجات المعروضة والتي تتنوع وتضم كافة السلع الأساسية التي تلبى احتياجات المواطنين والتي أقامتها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين ضمن سلسلة معارض"أهلاً رمضان"الجاري تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل ، وضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق.

ومن جانبه أشاد وزير التنمية المحلية بجودة وأسعار المنتجات المعروضة والتخفيضات الموجودة على السلع ، ووجه " آمنة " بضرورة الالتزام بالأسعار والتخفيضات المعلنة بكافة أجنحة معارض المحافظة مع أهمية مواصلة جهود المحافظة مع مختلف الجهات المعنية من الغرفة التجارية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى للتوسع في تلك المعارض مع تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمعارض الثابتة والمتحركة لإحكام السيطرة على الأسعار ومنع حجب السلع عن المواطنين واحتكارها.

إقامة الشوادر والمنافذ

وقال اللواء هشام آمنة أن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع الوزارات المعنية والغرف التجارية واتحاد الصناعات لإقامة الشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بما يساهم في ضبط أسعار السلع وخاصة الاستراتيجية والمهمة للمواطنين والتأكيد على كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم توفير حوالي 25 ألف منفذ تتضمن " مجمعات ثابتة ومنافذ متحركة وشوادر ومعارض مستدامة ومؤقتة بجميع المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، مشيراً إلي أنه مستهدف زيادة منافذ العرض خاصة بالمناطق الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

معارض أهلا رمضان

وأشاد محافظ بنى سويف بمعارض " أهلاً رمضان " بالمحافظة والتي تلبي كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، ،لاسيما وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق وبجودة عالية ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية ، مشيرا إلى أهمية التوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض على مستوى المراكز والمدن بصفة مستمرة، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين ، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية .