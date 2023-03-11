إصابة 12 شخصا في حادث على الطريق الإقليمي بالقاهرة

شهد الطريق الإقليمي بالقاهرة، انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بالعمال، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بكدمات وكسور متفرقة في أنحاء أجسادهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولم يُسفر الحادث عن وقوع أي وفيات.

إصابة 12 شخصا

بداية الواقعة، كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الخدمات المُعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري، على الطريق الإقليمي بالقاهرة، إذ انقلبت سيارة ربع نقل مُحملة بالعمال، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بكدمات وكسور متفرقة في أنحاء أجسادهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

رفع آثار الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، فضلًا عن الدفع بعدد من الأوناش؛ لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة بسبب الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق.