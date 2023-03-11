مصرع شاب وإصابة والده في حادث على الطريق الساحلي بكفر الشيخ

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة اليوم السبت، بينما أصيب والده بجروح متفرقة بالجسم، وذلك جراء وقوع حادث سير أثناء استقلالهما دراجة نارية عبر سيرهما بالطريق الدولي الساحلي في محافظة كفر الشيخ، وذلك على مقربة من مدخل قرية الزهراء التابعة لمدينة بلطيم.

وأسفر الحادث المروع عن مصرع الابن الشاب عقب مرور ساعات من إصابته، وتم نقله لمستشفى بلطيم حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها، كما تم نقل والده إلى العناية المركزة بذات المستشفى لتقلي العلاج اللازم.

ملابسات الحادث

وكان اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد وقوع حادث تصادم عبر الطريق الدولي الساحلي علي مقربة من مدخل قرية الزهراء، التابعة لمدينة بلطيم في كفر الشيخ، ونتج عن الحادث إصابة أب وابنه، وذلك أثناء استقلالهما دراجة نارية في طريقهما إلى أرضهما الزراعية.

حادث تصادم بالطريق الساحلي

وتبين من خلال سجلات المستشفى، أن المتوفى يدعى «رجب. م»، 17 عاما، وتوفي متأثرًا بإصابته داخل غرفة العناية المركزة لمستشفى بلطيم، كما أسفر الحادث عن إصابة والده «ممدوح .ع»، وهما يقيمان بقرية الشهابية التابعة لمركز البرلس في كفر الشيخ، وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى بلطيم تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.