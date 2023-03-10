إصابة 5 في حادث تصادم سيارتين ملاكي بصحراوي المنيا

أصيب اليوم الجمعة 5 أشخاص بينهم طفلتين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي القاهرة-أسيوط، أمام قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة ومحاولة التخطي الخاطئ.

حادث تصادم بالصحراوي الغربي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من فرغة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بأخرى بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برطباط بمركز مغاغة.

نقل 5 مصابين إلي مستشفي مغاغة

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص رجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة ومحاولة التخطي الخاطئ، مما أسفر عن إصابة كل من: كريمة مصطفي 58 عاما، هبة الله محمد 35 عاما، ملك عزت أحمد 10 سنوات، شقيقتها مريم 8 سنوات، وجميعهن يقمن في محافظة القاهرة، وشحاتة متولي هدهود 57 عاما، مقيم بمحافظة كفر الشيخ.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وجرى التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.