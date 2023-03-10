مصرع عامل في حادث سير أثناء عبوره الطريق الدولي بالدقهلية

لقي شخص مصرعه أثناء عبوره الطريق، إذ اصطدم بسيارة ملاكي مارة على الطريق الدولي الفاصل بين مدينتي المطرية بمحافظة الدقهلية، وبورسعيد، مما تسبب في دهسه ووفاته، ليتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي وإيداعه بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات وتسليمه إلى أقاربه لدفنه.

بلاغ بحادث سير

تلقي اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة المطرية، بمصرع شخص في حادث سير أثناء عبوره طريق المطرية بورسعيد الدولي، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى المطرية.

نقل المتوفي إلى مستشفي المطرية

وانتقلت رجال المباحث إلي موقع الحادث علي الفور، وتبين بالفحص وفاة «السيد الخليل بحيري» صاحب الـ50 عام ، ابن مدينة العصافرة بالدقهلية، صدمته سيارة ملاكي على الطريق الدولي الواصل بين مدينتي المطرية وبورسعيد.