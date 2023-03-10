مصرع موظف وإصابة شقيقيه في حادث انقلاب ملاكي بالمنيا

لقي اليوم الجمعة موظف من محافظة أسوان مصرعه، وأصيب شقيقه وشقيقته، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، شمال مركز ملوي في محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي.

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الغربي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 4737 ص ج ر، ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي، في شمال مركز ملوي بجنوب المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي للسيارة الملاكي واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن مصرع محمد توني محمد 42 عاما، موظف، وإصابة شقيقه محمود 35 عاما، وشقيقته أمل 48 عاما، وجميعهم يقيمون في محافظة أسوان بجنوب الصعيد.

نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.