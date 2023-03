جرارات زراعية تجتاح مدينة هولندية ومركبات عسكرية تواجهها.. «فيديو»

قاد مزارعون جرارات باتجاه مدينة «لاهاي» في وقت مبكر من صباح اليوم، في تحد للحظر المفروض على المركبات الثقيلة، قبل احتجاج على خطة الحكومة لخفض انبعاثات النترات.

وفرضت البلدية الهولندية أمرا طارئا في يوم كان من المقرر أن يتجمع فيه آلاف المزارعين داخل حديقة، وكان نشطاء بيئيون من جماعة «تمرد ضد الانقراض»، يخططون أيضا لعمل احتجاجي على طريق رئيسي.

The Netherlands



Farmers on their way to

The Hague pic.twitter.com/Q7tKjZvBSd