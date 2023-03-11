جرارات زراعية تجتاح مدينة هولندية ومركبات عسكرية تواجهها.. «فيديو»

قاد مزارعون جرارات باتجاه مدينة «لاهاي» في وقت مبكر من صباح اليوم، في تحد للحظر المفروض على المركبات الثقيلة، قبل احتجاج على خطة الحكومة لخفض انبعاثات النترات.

وفرضت البلدية الهولندية أمرا طارئا في يوم كان من المقرر أن يتجمع فيه آلاف المزارعين داخل حديقة، وكان نشطاء بيئيون من جماعة «تمرد ضد الانقراض»، يخططون أيضا لعمل احتجاجي على طريق رئيسي.

The Netherlands



Farmers on their way to

The Hague pic.twitter.com/Q7tKjZvBSd — Truthseeker (@Xx17965797N) March 11, 2023

ووضعت السلطات الهولندية شاحنات عسكرية قرب بعض مفترقات الطرق، جاهزة لإغلاق الشوارع إذا حاولت الجرارات الدخول إلى وسط المدينة.

الاحتجاجات قبل أيام من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع

وتأتي الاحتجاجات قبل أيام من توجه الناخبين الهولنديين إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الإقليمية، الأربعاء، التي تنتخب أيضا بشكل غير مباشر مجلس الشيوخ في البرلمان الوطني ويمكن أن يكون لها تأثير على مقترحات الحد من تلوث النترات.

وعرضت قناة «راينموند»، في روتردام تسجيلا مصورا لقافلة من الجرارات تعبر جسر إيراسموس في المدينة في ساعة مبكرة من صباح السبت، فيما يبدو أنها في طريقها إلى لاهاي، وامتد الغضب إزاء التحركات لخفض انبعاثات النترات من هولندا إلى دول أوروبية أخرى.