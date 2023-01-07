اسم «محمد» الأكثر انتشارا في هولندا عام 2022.. احتل المرتبة الثانية

أفادت إحصائيات هولندية رسمية، بأن اسم محمد كان الأكثر تدوالا في هولندا خلال عام 2022، إذ أطلقه أغلب الآباء على أطفالهم، ليحتل المرتبة الثانية بعد اسم نوح.

وأوضحت الإحصائيات في هولندا أن اسم نوح جاء في المرتبة الأولى لتسمية الأطفال الذكور بواقع 871 مرة، وجاء اسم محمد فى المرتبة الثانية، بواقع 671 مرة، وأما بالنسبة لأسماء الإناث جرى تسجيل 677 مرة اسم إيما، بحسب صحيفة النخبة الكويتية.

اسم نوح احتل المرتبة الأولى

وعلى الرغم من أن عددا أقل من الآباء أطلقوا على مولودهم اسم نوح العام الماضي مقارنة بعام 2021، إلا أنه لا يزال على رأس قائمة أسماء الأولاد الأكثر اختيارًا.

ومن الأسماء الأكثر شهرة بعد نوح، وليام بواقع 666 ولوكا بواقع 664 ولوكاس بواقع 652 كانوا الأكثر شهرة بعد نوح.

يشار إلى أن الأسماء القصيرة ذات مقطعين لفظيين شائعة في هولندا، والأكثر شيوعًا لها أربعة أو خمسة أحرف.

كما أن الآباء والأمهات الذين لديهم فتاة غالبًا ما يطلقون على طفلهم اسمًا ينتهي بحرف الألف، وأسماء البنات الثلاث الأكثر شيوعا في هولندا هي إيما بواقع 677 مرة، وجوليا 655 مرة، وميلا 624 مرة.

أكثر أسماء البنات تسجيلا في هولندا

وأتى اسم أوليفيا 591 مرة، ويارا 559، ونورا 524 مرة، وفي عام 2021 كان اسم جوليا الأكثر شعبية بواقع 753 مرة.

فى سياق متصل، تجمع في العاصمة اليابانية طوكيو 178 شخصًا يحملون نفس الاسم هيروكازو تاناكا، محطمين بذلك الرقم القياسي الذي كانت تملكه سابقًا مارثا ستيوارت بعدد 164 شخصًا، إذ اجتمع هيروكازو تاناكاس من جميع مناطق اليابان معًا في محاولة تسجيل الرقم القياسي، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، ورجل يبلغ من العمر 80 عاما.