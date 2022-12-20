وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لرصيف 3/85 مع «مصر هولندا للشحن والتفريغ»

شهد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، التوقيع الخاص لمذكرة تفاهم لرصيف 3/85 بين الوزارة ممثلة في هيئة ميناء الإسكندرية، وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO، وذلك ضمن خطة الأولى لتطوير الموانئ المصرية كافة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

إنشاء رصيف 3/85 تم بأموال مصرية خالصة

وقال وزير النقل، خلال المؤتمر الذي عقد لتوقيع مذكرة التفاهم، إن إنشاء رصيف 3/85 تم بأموال مصرية خالصة، مؤكدا أن الدولة لا تفرط في أرضها ولا موانيها، بل تشجع لزيادة فرص الاستثمار مع الشركات المصرية أو الأجنبية الصديقة المهتمة بالتعاون.

وأوضح الفريق كامل الوزير، أن مشاركة القطاع الخاص يهدف لزيادة فرص الاستثمار، لافتا إلى أن هذا هو النهج في الوقت الحالي، وأيضًا لتبادل الخبرات مع الدول الأجنبية.

وزارة النقل والمواصلات لديها فرص استثمارية في كل الموانئ

وأضاف «الوزير» أنه قريبا في فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام، ستتحول مذكرة التفاهم مع الشركة المصرية الهولندية، إلى اتفاقية شروط وأحكام، لأنه ما زالت حتى الآن الأمور عالقة وتحتاج إلى بعض النقاشات والإيضاحات، وهذا بهدف التزام كل طرف بدوره.

وأشار إلى أن وزارة النقل والمواصلات، لديها فرص استثمارية في كل الموانئ، منها الدخيلة وشرق بورسعيد والسخنة ودمياط وبرنيس وسفاجا، وهذا للوصول إلى هدف الرئيس السيسي بأن تصبح مصر مركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات.

وحضر التوقيع اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، ولفيف من رؤساء الموانئ البحرية، ومسؤولي الجانب الهولندي، في مقر وزارة النقل بمدينة نصر.