ميقاتي و3 وزراء يصلون الرياض للمشاركة في القمة العربية الصينية

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، مساء اليوم إلى الرياض في المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية- الصينية التي تستضيفها المملكة غدا الجمعة في التاسع من ديسمبر.

الوفد اللبناني في السعودية

وضم الوفد الرسمي اللبناني إلى القمة وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والمالية يوسف الخليل والصناعة جورج بوشيكيان ومستشار رئيس الوزراء الوزير السابق نقولا نحاس وسفير لبنان في المملكة فوزي كبارة وسفير لبنان في مصر ولدى جامعة الدول العربية علي الحلبي، وسفيرة لبنان في جمهورية الصين الشعبية ميليا جبور.

رحلة عمرة سريعة

وكان الرئيس ميقاتي توجه صباح اليوم إلى مدينة مكة المكرّمة والمدينة المنورة، حيث أدى مناسك العمرة.