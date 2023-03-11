«بي بي سي» توقف مذيعها الأعلى أجرا بسبب تغريداته المنتقدة لسياسة اللجوء

قالت صحيفة «جارديان»، البريطانية، إن برنامج «مباراة اليوم» المذاع على هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» يوم الأحد، وهو أهم برامجها الرياضية، سيبث هذا الأسبوع بدون مذيعيه أو معلقيه المعتادين، وذلك بعد أن قامت بي بي سي بتعليق ظهور مذيعه الأساسي جارى لينكر لانتهاكه قواعد عدم الانحياز بعد أن انتقد سياسة الحكومة البريطانية إزاء الهجرة.

القرار جاء بعد انتقادات من النواب المحافظين

وفى تصعد درامي وغير متوقع لأزمة كانت تتشكل على مدار الأسبوع الماضي، اتخذت بي بي سي قرارا بعدم ظهور المذيع الأعلى أجرا في برنامجها الأساسي لكرة القدم بعدما تعرض لانتقادات من نواب المحافظين والإعلام اليميني.

وأدى وقفه فورا إلى حالة من التضامن من قبل زملائه، خاصة «إيان رايت وألان شيرار»، اللذين أعلنا أنهم لن يشاركا فى تقديم برنامج يوم السبت.

بعض النقاد قالوا إنهم لا يرغبون في الظهور بالبرنامج

وفى مواجهة إضراب فعال من قبل موظفيها الذين يظهرون على الشاشة، وعدم تمكنها من العثور على بدائل يرغبون في الظهور، اتخذت بي بي سي قرارا غير مسبوق بالإعلان عن البرنامج الخاص بمباريات الدوري الإنجليزي سيمضي قدما بدون أي مذيع أو تقديم من الاستوديو، وسيتم عرض لقطات المباراة فقط.

وقال متحدث باسم بي بي سي إن بعض النقاد قالوا إنهم لا يرغبون في الظهور بالبرنامج، بينما تسعى القناة حاليا لحل الموقف.