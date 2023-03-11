أوكرانيا تكشف موعد الهجوم المضاد في معركة «باخموت»

قال مسؤول أوكراني بارز، إن جيش بلاده يحضر لإطلاق هجوم مضاد «في غضون شهرين»، في مسعى لاسترجاع المناطق التي سيطر عليها الروس منذ بدء الهجوم العسكري قبل أكثر من عام.

الجيش الأوكراني سيركز على الاحتفاظ بالسيطرة على باخموت

وكشف كبير مساعدي الرئيس الأوكراني ومستشار الرئاسة ميخايلو بودولياك في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أمس، أن الجيش الأوكراني سيركز في مقام أول على إحكام السيطرة بمدينة باخموت شرقي البلاد.

وشهدت مدينة باخموت معارك ضارية طيلة أشهر، فيما رجح تقرير صدر حديثا عن معهد دراسات الحرب أن تكون القوات الروسية قد تعرضت لإنهاك في باخموت ومدن أخرى، إلى درجة قوضت قدرتها على إطلاق هجمات في محاور أخرى من أوكرانيا.

بودولياك: نحن لسنا في عجلة من الأمر

لكن مركز الدراسات الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، أوضح أن أوكرانيا تنفذ انسحابا تكتيكيا من باخموت على الأرجح، بهدف إعادة ترتيب الصفوف والاستعداد لهجوم مضاد وشيك، وصرح بودولياك: «نحن لسنا في عجلة من الأمر سنعيد ترتيب الصفوف خلال الشهرين المقبلين سنستنزف الروس في باخموت بينما نركز على مناطق أخرى».